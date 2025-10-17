◆新体制2ndワンマンライブ「Lyrical Refrain」を開催！アイドルグループ・テラテラは、2024年年末に新メンバー3名が加入したタイミングで、グループ名の改名を発表。2025年から心機一転を果たしグループ活動に邁進しているなか、10月8日（水）に新体制2ndワンマンライブを開催した。会場となったSHIBUYA WWWXには、平日にも関わらず多くの観客が詰めかけており、推しカラーのユニフォームを着こなしていた。メンバー登場前