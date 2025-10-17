グレーターベイ航空は、札幌/千歳〜香港線の開設計画を変更した。12月17日から1日1往復を運航する。当初は木曜を除く、週6往復を運航する計画だった。機材はボーイング737-800型機からボーイング737-9型機へ変更し、プレミアムクラスを提供するする。同路線はこの他に、キャセイパシフィック航空と香港航空も運航している。グレーターベイ航空は、仙台・東京/成田・大阪/関西の日本3都市に就航している。■ダイヤHB008香港（09：