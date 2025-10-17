NEXCO西日本によりますと、けさ（17日）高松自動車道の下り線、鳴門JCT～引田間が、車両火災のため通行止めになっているということです。 【写真を見る】高松自動車道（下り）鳴門JCT～引田車両火災のため通行止め（17日午前9時現在）