米沢市によりますと、10月17日の午前6時30分ごろ、米沢市八幡原4丁目地内、工場が立ち並ぶ一角でクマ1頭（体長およそ1メートル)が目撃されました。 これまでに人的・物的被害は確認されていないということですが、市は付近を通る際は注意するよう呼びかけています。