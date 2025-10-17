JR大村線で9月、回送列車が自転車に衝突した事故で、警察は線路内に自転車を放置した疑いで男を逮捕しました。 電汽車往来危険の疑いで逮捕されたのは、佐賀県伊万里市の代行運転手、釘田 信隆容疑者(53) です。 警察によりますと、釘田容疑者は9月29日、佐世保市崎岡町のJR大村線の早岐―ハウステンボス駅間の線路内に自転車を放置。 回送列車に衝突させて、運行に危険を生じさせた疑いが持たれています。