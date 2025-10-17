１６日のテレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」第１話に若村麻由美がゲスト出演。殺人事件解明のカギを握る謎めいた別居妻として登場した。都心の再開発計画を巡り、工事関係者が相次いで殺害される。政府肝いりの政策とあって、警視庁は解散していたキントリこと緊急事案対応取調班の臨時運用を決定。主人公の真壁有希子（天海祐希）らメンバーが再び集まった。一方、事件を追う報道番組の有名キャスター・倉持（山本耕史）宅で