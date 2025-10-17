俳優の坂口健太郎（34歳）が、10月17日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ダマされたこと”について語った。坂口は今回、主演映画「盤上の向日葵」の宣伝を兼ねて、渡辺謙、土屋太鳳と共に同番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、“ダマされたこと”について質問を受ける。これに坂口は「関東とかで違うのか分からないですけど、年越しってそばですか？」とたずね、渡辺と土屋が口を揃え