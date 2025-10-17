◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）出走馬１８頭の枠順が、１０月１７日午前に決定した。今年のオークスを勝ち、現在３連勝中のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は外目の８枠１７番に決まった。鞍上は引き続き川田将雅騎手。桜花賞馬エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、６枠１１番からのスタート。オークスでは距離の壁に泣き