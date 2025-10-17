【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１６日、ロイヤル・アルバート・ホールで２日目を迎えた。幕内・高安（田子ノ浦）は、英国の音楽の殿堂と呼ばれる会場のロイヤル・アルバート・ホールの雰囲気について「内観が素晴らしい。天井も高く、歓声がありがたい。普段はオペラなどで使って、立ち上がったりもない。所作にも注目をして歓声を上げてくれて、素晴らしいと思う」と話した。