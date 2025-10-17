ミラノの夜、何やら邦人男性アイドルによる事件発生か！ 国民的アイドルグループSnow Manメンバーである目黒蓮と渡辺翔太が、ミラノ滞在中の散歩道で偶然（？）肩がぶつかったのだ。という速報が報道番組を賑わせ、朝刊の一面を飾ってもよかったと思う。もちろん事件ではない。トップアイドルたちが示し合わせてこしらえた“作戦”だった。彼らは余韻を余興に変え、旅の空気感を表現する。男性俳優の演技を独自視点で分析す