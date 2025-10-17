タレントの中川翔子が16日、Instagramを更新。我が子と川の字で寝る親子ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】中川翔子、“イケメン過ぎ”と話題の双子の赤ちゃん（別カット）2023年4月に一般男性との結婚を報告し、2025年9月30日に双子の男の子を出産した中川。Instagramでは双子について投稿しており、10月3日の更新では「手だけで初登場の夫です」とコメントし、病室でほほを優しく触る夫の姿を披露していた。