ワルシャワで２日から開かれているショパン国際ピアノ・コンクールの３次予選の結果が１６日（現地時間）発表され、東京都出身の桑原志織さん（３０）と、愛知県出身の進藤実優さん（２３）が本選に進むことが決まった。本選は１８〜２０日に行われ、計１１人がショパンの「幻想ポロネーズ」を演奏後、アンドレイ・ボレイコさん指揮のワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団とショパンの２曲あるピアノ協奏曲のどちらかを選ん