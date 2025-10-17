俳優として、タレントとして、そして３児の母として、さまざまなステージで輝きを放っている菊川怜（４７）。公開中の「種まく旅人〜醪のささやき〜」では、１５年ぶりの映画出演にして主演を務めている。東大在学中から芸能活動を始め、もうすぐ３０年。多くの転機をへて成熟した人生を送る菊川に、久々に登場した銀幕への思いや、それぞれの立場で見据える今後の展望などを聞いた。映画出演は、２０１０年１０月公開の「大奥