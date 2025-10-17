「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャース先発のグラスノーは６回途中９９球１失点８奪三振で降板した。ドジャース先発陣は初戦８回無失点だったスネル、２戦目９回１失点完投だった山本由伸に続き、３戦連続で先発陣が好投した。二回に同点打を許したが、その後は圧巻の投球。５連続三振を含め、ブルワーズ打線を抑え込んだが、六回２死を奪った後、５番ボーンに四球を