今年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。 人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！ 【ODYSSEY】バリエーションは最多！ジェイルバード×トルクレスで人気ナンバー1に 「スクエア２スクエアシリーズ」は女子ツアーでの使用率も高く、パター市場においてもナンバ&#