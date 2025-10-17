きょうの日経平均株価は一時、700円を超える大幅な値下がりとなりました。銀行株の値下がりや円高の進行が相場の重しとなっています。きょうの東京株式市場では、前日までの2営業日で1400円近く上昇した反動で幅広い銘柄に売り注文が先行し、一時、700円以上値下がりしました。中でも値下がりが目立ったのは、銀行や金融関連の銘柄です。アメリカの地方銀行が損失を計上したことをきっかけに地方銀行の信用リスクをめぐる警戒感が