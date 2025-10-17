16日夜に放送されたABCテレビ「やすとものいたって真剣です」で、ともに昨年のM−1グランプリ決勝でブレークしたバッテリィズのエース（30）とエバースの町田和樹（33）がサシ飲み対談した。2人が飲んだのは、深夜も営業する大阪・なんばの居酒屋。まず、エースが今年のM−1にエントリーしなかった事情を語った。「M−1に出て、そこからたくさんのテレビに出られるようになるのが夢やった。だから、昨年のM−1（2位）で俺の目標は