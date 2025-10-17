＜富士通レディース事前情報◇16日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞2週連続優勝を目指す河本結だが、その表情はどこか晴れない。「体調が悪くて…」。優勝翌日の月曜日は丸一日ベッドで過ごし、火曜日にトレーニングを再開したが、プロアマが行われた16日もまだ体にだるさが残っているという。【写真】スマイル連発！渋野日向子は笑顔で調整中ようやく秋らしい気候になり、その寒暖差や気圧差な