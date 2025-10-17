＜ECCレディス2日目◇16日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞4位から出た神谷桃歌が5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル8アンダーで首位に並んだ。昨年のプロテストに合格した26人のうち、レギュラーツアーで入谷響と荒木優奈が優勝し、ステップでは2勝の大久保柚季を筆頭に青木香奈子、加藤麗奈ら6人が優勝している。都玲華はアマ時代の昨年4月に「大王海運レディス」を制しており、す