女優の若村麻由美（58）が17日までに自身のインスタグラムを更新。16日からスタートしたテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」（木曜後9・00）のオフショットを公開した。若村は「撮影オフショット。大好きな方たちと」と主演・天海祐希との2ショットを投稿。そして「#キントリ 初回SPをご覧くださりありがとうございました。愛か嘘か…いよいよ来週、倉持夫妻同時聴取です」と宣伝した上で、山本耕史、竜雷太との3ショットも公開