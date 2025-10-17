◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースのＴ・エドマン内野手が、１―１の６回１死一、二塁の場面で、ブルワーズの最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇る“怪物新人右腕”のＪ・ミジオロウスキー投手から勝ち越しの適時中前打を放った。エドマンがセンターへはじき返すと、二走スミスが激走で本塁に生還