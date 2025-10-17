円全面高、ドル円150.05円まで下落米地銀不安が新たな懸念材料に リスク回避で円全面高、ドル円は150.05円まで下落している。米中対立や米政府閉鎖に続いて米地銀不安が新たな懸念材料に。このあとの日経が大幅下落して始まればドル円は150円台を割り込む可能性がある。 米地銀2行が不正の疑いがある融資の問題を明らかにしたことで信用不安が強まっている。前日の米株式市場ではザイオンズ・バンコープなど地方銀行