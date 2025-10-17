◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りが終了。２０２２年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）が１３番で２罰打を科され、スコアはパーからダブルボギーに。４オーバー７４で６２位スタートとなった。前日にプレーした１３番の第３打でクラブを球の後ろに置いた際、球が動いたように見えたこと