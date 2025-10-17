将棋の第38期竜王戦七番勝負第2局は10月17日、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が前日に封じた54手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者の佐々木勇気八段（31）の手番で再開された。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 第2局封じ手開封の瞬間藤井竜王が防衛5連覇で「永世竜王」か、佐々木八段が念願の初タイトル獲得か。大きな注目の中で争われている第2局は、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」が舞台に。