¡Ö¥­¥Ã¥¹¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¡á1977Ç¯2·î¡¢ÊÆ¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊÊÆ¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥­¥Ã¥¹¡×¤Î½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¡¢ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç»àµî¡¢74ºÐ¡£¾ÜºÙ¤Ê»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥á¡¼¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥­¥Ã¥¹¤Î·ëÀ®»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£51Ç¯¡¢ÅìÉô¥Ë¥å