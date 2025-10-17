スパゲッティーのパンチョでは、2025年10月16日から「パンチョ創業16周年キャンペーン」を開催しています。期間限定の復刻メニュー「カレーナポ」も登場11月13日に創業16周年を迎えるスパゲッティーのパンチョ。16年間の感謝の気持ちを込めたキャンペーンを開催中です。・第1弾パンチョWEBスクラッチ（10月16日〜31日）外れなしの「トッピング無料クーポン」が当たるスクラッチを特設サイトで実施しています。ボリューム満点の「