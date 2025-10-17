元チームメイトの前原雄大さんに感謝を伝える白星だ。10月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは高宮まり（連盟）が出場。第1試合目の佐々木寿人（連盟）に続く白星を飾り、チームはデイリーダブル。「お父ちゃんやったよ！」と口にした。【映像】高宮、前原さんに捧げる天に指を突き上げる勝利ポーズ10月14日、前原さん（享年68）が亡くなったことが公表された。2018年のMリ