きょう東証グロース市場に新規上場したユーソナーは、公開価格と同じ２０００円カイ気配でスタートした。 同社は、データベースマーケティングによる企業の営業活動を支援が主な事業で、現在の主力商材は、公開情報を基に独自に構築した日本全国約１２５０万カ所の事業拠点（２５年６月末現在）を網羅した法人企業データベース「ＬＢＣ」（ＬｉｎｋａｇｅＢｕｓｉ