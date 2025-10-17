警察によりますと、10月16日の午後９時55分ごろ、新庄市金沢地内（新庄市立日新小学校の南東におよそ350メートル行った地点）でクマ1頭（体長約50センチ）の目撃情報がありました。 警察は「クマが付近に潜んでいる可能性があるため、付近にお住まいの方や通行される方は十分ご注意ください」としています。 また「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡するか、110番通報をお願いします」