警察によりますと、10月16日の午後8時20分ごろ、鶴岡市温海地内の釜谷坂踏切付近でクマ1頭（体長およそ1メートル）の目撃情報が寄せられています。 未だクマは発見されておらず、付近に潜んでいる可能性があるとのことで、警察が外出の際は注意するよう呼びかけています。 また「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡をするか、110番通報をお願いします」としています。