17日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比235ポイント安の2万8720ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8883.03ポイントに対しては163.03ポイント安。 株探ニュース