17日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝150円14銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円09銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円65銭前後と57銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース