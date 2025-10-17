俳優佐藤隆太（45）が、22〜27日に東京・EXシアター六本木で上演される、阪神・淡路大震災をテーマにした舞台「明日を落としても」に主演する。11〜16日の神戸公演に続いて25歳と55歳を演じる。現在45歳の佐藤に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇◇佐藤演じる神戸の創業80年の老舗旅館の社長・桐野雄介は現在55歳。1995年（平7）1月17日の震災で心の傷を抱え、人生に向き合って生きてきた。そして今、人生に悩む若者にかつての