CSファイナルステージ第2戦○ 阪神 5x − 3 DeNA ●＜10月16日甲子園＞MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた掛布雅之氏と能見篤史氏が、DeNA・中川虎大のフォークボールについて言及した。中川虎は3−2の6回無死一塁の場面でマウンドに上がると、佐藤輝明の打席中、暴投で一塁走者・森下翔太を二塁へ進めてしまうも、佐藤輝をフォークで空振り三振。