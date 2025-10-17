大相撲ロンドン公演大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。現地には、日本の超大物の姿もあり、ファンを「バッタリ会ったのかと」と驚かせている。横綱・豊昇龍と並んだのは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」だった。リボン柄のかわいい着物姿で登場。ポーズを決めて記念写真に納まった。サンリオ公式Xが実際の写真を公開。文面では、「ロンドンのジャパン