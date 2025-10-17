クールにキメても、思わず子どもたちに笑顔鮮やかな金髪を靡（なび）かせて、建物から出てきたのは『Hey! Say! JUMP』の伊野尾慧（35）だ。10月上旬のこの日、東京・品川にある複合ビルの中で、ドラマのロケが行われていた。撮影スタッフと外に出てきたのが伊野尾だった。これから、目の前の道路を歩くシーンの撮影準備に入るようだ。「タイトル、内容は不明ですが『ピンズバNEWS』（’25年８月３日配信）によると、来年１月期のテ