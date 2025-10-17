【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１６日、ロイヤル・アルバート・ホールで２日目を迎えた。４０歳の幕内・玉鷲（片男波）は、英国の音楽の殿堂と呼ばれる会場のロイヤル・アルバート・ホールの雰囲気について「全然違う。お客さんも静かでマナーが良く、力士が力を発揮できるようにしてくれて、盛り上がってもくれていて、うれしい」と話した。幕内土俵入りではひときわ大きな声援を浴