17日の午前6時20分ごろ、「人が川に浮いている」と通行人と思われる人から110番通報がありました。山形県米沢市の川に人が浮いていて、死亡が確認されたということです。 警察と消防によりますと、場所は米沢市城西の堀立川橋の近くの川で、男性がうつ伏せ状態で浮いていました。通報後まもなく警察と消防が現場に到着し、その場で死亡しているのが確認できる状態でした。 男性は70代とみられていますが、身元や死因も含め、今後