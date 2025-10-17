女優の瀧本美織（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「34歳になりました」と書き出した瀧本。16日に誕生日を迎え34歳となったことを伝えた。「何とも素敵で面白い誕生日が過ごせています」と報告。ミニ丈ドレスで美しいプロポーションを披露した。「新しい風に感謝して、これからも一生かけて人生を豊かにしていきたいです皆さんそれぞれの人生にも乾杯」とつづる。「いつもありがとうござ