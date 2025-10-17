◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース“最強先発陣”の一角、Ｔ・グラスノー投手（３２）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に先発し、５回２／３を３安打１失点８奪三振で降板した。球数９９球。今ポストシーズンは３試合（２先発）を投げて防御率０