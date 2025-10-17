2児の母で俳優の小沢真珠（48）が、朝4時半起きで作ったという子どもたちの運動会弁当を披露した。【映像】小沢真珠、娘たちに作った手料理＆お弁当11歳と8歳の女の子を育てている小沢。Instagramではこれまでに、長女の誕生日に作った品数豊富な夕食や、社会科見学のために作った可愛らしいお弁当など、様々な手料理を公開してきた。朝4時半起きで作ったという子どもたちの運動会弁当10月16日の更新では娘たちの運動会があ