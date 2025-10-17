【ワシントン共同】20カ国・地域（G20）の議長国の南アフリカは16日、財務相・中央銀行総裁会議の閉幕後に議長総括を発表し、世界経済の悪化リスクに対応するため「多国間協調を強化する重要性を加盟国が強調した」と主張した。