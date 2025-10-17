1999年の誕生以来、世界80以上の国と地域で累計5.6億個以上を出荷し、世代や地域を越えて広がり続けている日本発祥の現代版ベーゴマ「ベイブレード」。その第4世代にあたる『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』シリーズ初の世界大会が、10月11・12日の2日間、東京タワーで開催された。日本に集結したのは、世界21地域で計15,000人以上が参加した予選を勝ち抜いた33名。玩具の枠を超え、世界的な競技へと進化を遂げたベイブレ