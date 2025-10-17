◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１―１で同点の５回２死走者なしの３打席目は、空振り三振に倒れた。両軍無得点、初回先頭の１打席目は、