館内の従業員（右）から振る舞われたビールを手に記念撮影する宇良＝ロンドン（共同）大相撲ロンドン公演で大人気の宇良に16日、館内の従業員がビールを振る舞う一幕があった。鮮やかなかいなひねりで藤ノ川を下し、取材エリアで報道陣に対応していると、宇良に気付いた従業員がプラスチックカップに入ったビールを差し出した。宇良は戸惑いながらも口をつけ「最高ですね。おいしい」と笑顔。最後は肩を組んで記念撮影もした。