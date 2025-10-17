・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝５７．４６ドル（－０．８１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４３０４．６ドル（＋１０３．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５３０２．３セント（＋１９５．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５０２．５０セント（＋３．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２１．７５セ