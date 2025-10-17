１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０１．０７ドル安の４万５９５２．２４ドルと続落した。地銀２行が融資先の不正行為に絡む損失や、融資に関連する訴訟の提起を明らかにした。地銀を巡る懸念は金融株への売りを促し、全体相場は軟化した。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。ビザ＜V＞やトラベラーズ＜TRV