2025年10月16日、苫小牧警察署は住所・職業不詳の男(84)を窃盗の疑いで逮捕しました。男は10月16日午後10時ごろ、苫小牧市音羽町1丁目の入浴施設の脱衣所で、スマートフォン1台(時価8万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。被害に気付いた苫小牧市に住む男性(26)が、スマートフォンを盗まれたと交番に相談したことで事件が発覚しました。その後、警察が男性からの目撃情報などをもとに周辺を捜査していたところ、男