フィリーズのデーブ・ドンブロウスキー編成本部長がチームの看板選手ブライス・ハーパー（33）についてコメントした。「彼はいまだに高いレベルの選手であり、オールスター級の実力はある。ただ、今年は過去のようなエリート級のシーズンではありませんでした。今後またエリートに戻るのか、それとも優秀なレベルでとどまるのか、それはこれから分かることです」と語った。スポーツ専門局「ESPN」電子版が16日に報じている。今