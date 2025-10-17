朝ドラ「ばけばけ」には、多くの魅力的な人物が登場します。ヒロインの実の弟・雨清水三之丞（板垣李光人）もその一人。三之丞は小泉セツの弟である小泉藤三郎がモデルとなっています。藤三郎はドラマと同じく、三男として誕生。やがて家業を継ぎますが家業は傾き、困窮していくこととなりました。しかし藤三郎はその後も明治の時代を、姉である小泉セツと助け合いながら生き抜いていくこととなるのです。小泉藤三郎はどのような人